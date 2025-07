Nuits Andalouses Route du port de Lavéra Martigues

Nuits Andalouses Route du port de Lavéra Martigues vendredi 18 juillet 2025.

Nuits Andalouses

Vendredi 18 juillet 2025 de 20h30 à 22h. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18

Concert avec la Mezzo Soprano Sophie Pondjiclis et le pianiste Franck Villard sur des musiques d’inspiration espagnoles (Ravel, De Falla), avec la participation du danseur Flamenco German El Conguito.

L’association martégale Lyrique en Provence propose, avec la Ville de Martigues, un concert qui ravira tous les amateurs de musique et de danse espagnole. Sophie Pondjiclis, mezzo- soprano internationale, qui a grandi à Martigues, a à cœur chaque été de partager avec joie et énergie la musique qu’elle aime. Hervé Villard, au piano, est pianiste, compositeur et chef d’orchestre. Il a été notamment l’assistant de Michel Plasson. Une soirée musicale de grande qualité et pleine d’énergie à partager avec famille et amis. Entrée libre et sans réservation. .

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 96 10 49 04 academielyrique@gmail.com

English :

Concert with Mezzo Soprano Sophie Pondjiclis and pianist Franck Villard on Spanish-inspired music (Ravel, De Falla), with the participation of Flamenco dancer German El Conguito.

German :

Konzert mit der Mezzosopranistin Sophie Pondjiclis und dem Pianisten Franck Villard mit spanisch inspirierter Musik (Ravel, De Falla) unter Mitwirkung des Flamencotänzers German El Conguito.

Italiano :

Concerto con il mezzo soprano Sophie Pondjiclis e il pianista Franck Villard, con musiche di ispirazione spagnola di Ravel e De Falla e il ballerino di flamenco German El Conguito.

Espanol :

Concierto con la mezzosoprano Sophie Pondjiclis y el pianista Franck Villard sobre música de inspiración española (Ravel, De Falla), con la participación del bailaor flamenco German El Conguito.

