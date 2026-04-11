Saint-Pierre-d’Aurillac

Nuits Atypiques: Guilhem Desq

Bords de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Virtuose de vielle à roue électrique, Guilhem Desq nous propose un voyage étonnant autour de cet instrument atypique. S’il puise son énergie dans la tradition médiévale, c’est surtout dans les musiques modernes et l’improvisation que cet artiste tire son inspiration. Il ne cesse d’explorer les possibilités sonores quasi-infinies de la vielle à roue afin de créer un univers où se mélangent lieux, époques et émotions pour en faire un moyen d’expression hybride et innovant et s’accompagne de tambours traditionnels joués aux pieds. En véritable homme-orchestre, il nous invite à danser et rêver dans une transe intemporelle, un voyage surprenant… .

Bords de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 36 49 07

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English : Nuits Atypiques: Guilhem Desq

L’événement Nuits Atypiques: Guilhem Desq Saint-Pierre-d’Aurillac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers