Nuits Champêtres Le Mauny Rosey

Nuits Champêtres Le Mauny Rosey jeudi 10 juillet 2025.

Nuits Champêtres

Le Mauny Château du Mauny Rosey Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10 23:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Le rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! Entre Beaune et Mâcon !

Venez chiller et profiter des Nuits Champêtres

Food Truck / Planches à partager

Bar à vins d’ici et d’ailleurs by Sandra Cheffe de L’impala Des Vignes

Dj Set by Chris Ash .

Le Mauny Château du Mauny Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 04 34 84 contact@chprod.com

English : Nuits Champêtres

German : Nuits Champêtres

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuits Champêtres Rosey a été mis à jour le 2025-06-26 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II