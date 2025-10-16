Nuits dans les jardins d’Espagne EVE-Scène universitaire Le Mans

Nuits dans les jardins d’Espagne EVE-Scène universitaire Le Mans jeudi 16 octobre 2025.

Nuits dans les jardins d’Espagne

EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Début : 2025-10-16 20:30:00

2025-10-16

En principe, on ne tue personne par ici. C’est surtout des pavillons avec des petits jardins, et on n’entend jamais de cris. C’est pour ça que ça m’a pris une bonne minute avant de comprendre ce qu’elle me disait cette femme… » Nuits dans les jardins d’Espagne, d’Alan Bennett

Dans un pavillon de la middle class anglaise, Rosemary nous raconte sa rencontre avec sa voisine, Jeanne, qui débarque un beau matin chez elle après avoir tué son mari d’un coup de revolver. La maltraitance physique et psychologique que subit Jeanne de la part de son mari va révéler chez Rosemary une autre forme de maltraitance. Nuits dans les jardins d’Espagne, c’est l’histoire d’une amitié naissante, d’un esprit de sororité entre deux femmes dites ordinaires .

[Théâtre d’Air]

Texte Alan Bennett

Mise en scène Virginie Fouchault

Jeu Sandrine Weiss

Création et régie son Gérald Bertevas

Création lumières et scénographie Jack Percher

Administration de production Céline Moreau

Médiation et production Sophie Maignan

Communication Laurianne Marié

Dès 15 ans Durée 45min .

EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

As a rule, no one is killed here. It’s mostly bungalows with small gardens, and you never hear screams. That’s why it took me a good minute to understand what this woman was telling me… » Nights in the Gardens of Spain, by Alan Bennett

German :

In der Regel wird hier niemand getötet. Es sind vor allem Pavillons mit kleinen Gärten, und man hört nie Schreie. Deshalb habe ich eine gute Minute gebraucht, um zu verstehen, was die Frau zu mir gesagt hat… » Nächte in den Gärten von Spanien, von Alan Bennett

Italiano :

In linea di massima, qui non viene ucciso nessuno. Si tratta per lo più di case con piccoli giardini e non si sentono mai urla. Ecco perché mi ci è voluto un minuto buono per capire cosa mi stava dicendo la donna… » Notti nei giardini di Spagna, di Alan Bennett

Espanol :

En principio, aquí no se mata a nadie. La mayoría son casas con pequeños jardines, y nunca se oyen gritos. Por eso tardé un buen minuto en comprender lo que me estaba diciendo la mujer… » Noches en los jardines de España, de Alan Bennett

