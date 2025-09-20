Nuits d’Arts – Une soirée Rennes de la nuit à la Maison de Quartier maison de quartier de Villejean Rennes

Rennes va vibrer au rythme de ses talents locaux !

Le samedi 20 septembre 2025, dès 18 h la Maison de quartier de Villejean (12 rue de Bourgogne, à Rennes) ouvre ses portes pour une soirée gratuite et ouverte à tous.

Au programme :

Rap qui enflamme

Danse qui fait bouger

Musique qui rassemble

Viens découvrir et soutenir les artistes rennais dans une ambiance festive et conviviale !

Que tu sois passionné d’art, amateur de musique ou juste curieux, cette soirée est faite pour toi !

Viens et fais partie de la fête !

