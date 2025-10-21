Nuits de Champagne 2025 Offrez une chanson comme une fleur Troyes

Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-21

Vous nous appelez au 06 88 73 47 39, vous choisissez la chanson que vous voulez offrir (liste disponible sur nos réseaux sociaux), l’horaire, le nom et l’adresse du destinataire et nous lui livrons votre message en chanson !



Livraisons du 21 au 24 octobre, 10€ la chanson.

Réservations au 06 88 73 47 39 à partir du lundi 13 octobre. .

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 88 73 47 39

