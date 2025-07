Nuits de la Guitare Celon

Nuits de la Guitare Celon samedi 19 juillet 2025.

Nuits de la Guitare

Rue du Château Celon Indre

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-22

2025-07-19 2025-07-25

« Guitare en France » stage de guitare et concert aura lieu au Château de Celon (XVe siècle) dans le Berry rural, proche de Argenton-sur-Creuse.

Comme chaque année des concerts variés et de très haute qualité, les concerts Nuits de la Guitare 2025 célèbreront la guitare classique.

Au programme cette année des solistes prix des concours Internationaux

Virgile Barthe ; Eleftheria Kotzia ; Thomas Viloteau ; Gabriel Bianco

Concert de clôture de » Guitare en France » .

Rue du Château Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire el.kotzia@gmail.com

English :

« Guitare en France » guitar workshop and concert will take place at Château de Celon (15th century) in rural Berry, near Argenton-sur-Creuse.

German :

der Gitarrenkurs und das Konzert « Guitare en France » finden im Schloss Celon (15. Jahrhundert) im ländlichen Berry, in der Nähe von Argenton-sur-Creuse, statt.

Italiano :

il corso di chitarra e il concerto « Guitare en France » si svolgeranno presso il Castello di Celon (XV secolo) nella zona rurale di Berry, vicino ad Argenton-sur-Creuse.

Espanol :

el curso y concierto de guitarra « Guitare en France » tendrá lugar en el Château de Celon (siglo XV), en la zona rural de Berry, cerca de Argenton-sur-Creuse.

