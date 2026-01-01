Nuits de la lecture 10ème édition Le CAP Plérin

Nuits de la lecture 10ème édition

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-23 17:30:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Au rendez-vous cette année autour du thème Villes et campagnes

17h30 Histoires du soir, Bonsoir ! , une sélection d’albums pour les enfants concoctée et mise en voix par les médiathécaires.

18h30 Soirée jeu Loups-Garous , animé par l’association Le Griffon Ludique . Partage et convivialité assurés pour 2 parties simultanées.

Ouvert à toutes et tous à partir de 10 ans (durée 1h · réservation conseillée)

19h À la soupe ! , confectionnée et servie par les bénévoles du PHARE (Lieu d’animation de la vie sociale de Plérin).

20h Lecture-Spectacle, avec la compagnie Udre-Olik.

Embarquement pour un voyage théâtral et poétique à travers des espaces connus et d’autres peut-être moins… Des lectures, l’amour des mots et des textes pour un parcours lu et joué par le duo de comédiens Alice Millet et Philippe Languille. Vous êtes Nos Bienvenus pour cette déambulation à la fois vivifiante et relaxante, au gré des étapes à vivre et partager. Tout public à partir de 10 ans .

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

