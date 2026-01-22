Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes Meyssac

Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes Meyssac samedi 24 janvier 2026.

Place de la poste Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Escape game en famille Mission Tagada 8créneaux de 30 minutes
Contes en pyjama (prévoir plaids et doudous)
Atelier brico et repas partagé
Gratuit, sur inscription, places limitées   .

Place de la poste Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 38 22  mediatheque@meyssac.fr

L’événement Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes Meyssac a été mis à jour le 2026-01-20 par Corrèze Tourisme