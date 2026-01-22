Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes Meyssac
Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes Meyssac samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes
Place de la poste Meyssac Corrèze
Gratuit
Escape game en famille Mission Tagada 8créneaux de 30 minutes
Contes en pyjama (prévoir plaids et doudous)
Atelier brico et repas partagé
Gratuit, sur inscription, places limitées .
Place de la poste Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 38 22 mediatheque@meyssac.fr
