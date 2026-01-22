Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes Meyssac

Nuits de la Lecture 10ème édition Villes et Campagnes

Place de la poste Meyssac Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Escape game en famille Mission Tagada 8créneaux de 30 minutes

Contes en pyjama (prévoir plaids et doudous)

Atelier brico et repas partagé

Gratuit, sur inscription, places limitées .

Place de la poste Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 38 22 mediatheque@meyssac.fr

