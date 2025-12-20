Nuits de la lecture 2025 Meilhan

Nuits de la lecture 2025

Venez participer aux nuits de la lecture, pour une soirée, écouter, lire et partager.

Pour celles et ceux en manque d’inspiration, des textes sur la thématique sont à votre disposition à la bibliothèque.

Possibilité pour les enfants ayant concourus la veille aux Petits Champions de la Lecture de venir participer. .

English : Nuits de la lecture 2025

Join us for an evening of reading, listening, reading and sharing.

For those lacking inspiration, texts on the theme are available at the library.

