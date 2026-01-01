Nuits de la lecture 2026 à la bibliothèque de la Pouëze Bibiothèque Erdre-en-Anjou

Nuits de la lecture 2026 à la bibliothèque de la Pouëze

Bibiothèque 3 Cours d'Arquenay Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Pour cette 10e édition de la nuit de la lecture, les villes et campagnes sont mises à l’honneur, profitez d’une soirée pyjama à la bibliothèque de la Pouëze, le vendredi 23 janvier à 20h.

Vendredi 23 janvier, à 20h, à la bibliothèque de la Pouëze le réseau des bibliothèques vous invite à participer à une Nuit de la lecture .

Envie d’écouter des histoires comme à la maison?

Revêtez votre plus beau pyjama, apportez vos doudous tout doux et plaids bien chauds, et installez-vous dans les bibliothèques de Gené et de la Pouëze à 20h pour des lectures en famille.

Avis aux ados et adultes: poursuivez cette soirée par un café lecture à la bibliothèque de la Pouëze dès 21h. Découvrez de nouvelles lectures et partagez vos coups de cœur. .

bibliothequelapoueze@gmail.com

English :

For this 10th edition of the Night of Reading, towns and countryside are in the spotlight. Enjoy a pyjama evening at the La Pouëze library, Friday January 23 at 8pm.

