Nuits de la lecture 2026 Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris vendredi 23 janvier 2026.

A l’occasion des Nuits de la Lecture, venez participer à une soirée de lectures à voix haute et d’écoutes partagées autour du thème « Ville et campagne ».
Le vendredi 23 janvier 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Public adultes.

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne  75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jean-dormesson@paris.fr


