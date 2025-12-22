Nuits de la lecture 2026 Contes de l’Aven, Médiathèque Riec-sur-Bélon

Nuits de la lecture 2026 Contes de l’Aven

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

Lectures de contes par Guy Doeuff et instants musicaux avec Loïc Auffret (accordéon), Annick Delorme (harpe), Michel Le Heurt (flûte). .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

English : Nuits de la lecture 2026 Contes de l’Aven

