Nuits de la lecture 2026 Contes de l’Aven, Médiathèque Riec-sur-Bélon

Nuits de la lecture 2026 Contes de l’Aven
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
2026-01-23
Lectures de contes par Guy Doeuff et instants musicaux avec Loïc Auffret (accordéon), Annick Delorme (harpe), Michel Le Heurt (flûte). .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
