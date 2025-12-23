Nuits de la lecture 2026 lecture à voix haute, Ar Presbital Locquirec

Nuits de la lecture 2026 lecture à voix haute

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

La 10ème édition de l’événement national “Les Nuits de la Lecture” impulsé par le Ministère de la Culture et le Centre National du Livre ; est portée cette année sur le thème des Villes et campagnes

Dans cette dynamique collective, le Cercle des Ecrivains de Locquirec vous propose une soirée littéraire en compagnie de Hervé Bellec. Les membres du CEL vous accueilleront à Ar Presbital pour des lectures à voix haute. .

