Nuits de la lecture 2026 Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… Médiathèque Retournac

Nuits de la lecture 2026 Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes…

Médiathèque 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Lâcher de contes carte blanche au conteur Jérôme Douplat Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… . Avec les lectures de l’équipe de la médiathèque. Public adultes/ados.

Médiathèque 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46

English :

Storytelling release: carte blanche for storyteller Jérôme Douplat Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… . With readings by the mediatheque team. For adults and teens.

