Nuits de la lecture 2026 Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… Médiathèque Retournac
Nuits de la lecture 2026 Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… Médiathèque Retournac vendredi 30 janvier 2026.
Nuits de la lecture 2026 Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes…
Médiathèque 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Lâcher de contes carte blanche au conteur Jérôme Douplat Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… . Avec les lectures de l’équipe de la médiathèque. Public adultes/ados.
.
Médiathèque 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytelling release: carte blanche for storyteller Jérôme Douplat Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… . With readings by the mediatheque team. For adults and teens.
L’événement Nuits de la lecture 2026 Qu’en dira-t-on des villes et des campagnes… Retournac a été mis à jour le 2026-01-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire