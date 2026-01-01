Nuits de la lecture 2026 Rencontre avec Cyrille Vidal

Médiathèque Chalosse Tursan Geaune

Cyrille Vidal vient déposer dans la médiathèque de Geaune l'éclat artistique de son regard. Venez à sa rencontre pour découvrir son dernier ouvrage Bœufs gras de Bazas, une passion gasconne et partager sa transmission d'un savoir-faire de l'image chargé d'émotion.

Public Adulte Réservation conseillée.

Cyrille Vidal vient déposer dans la médiathèque de Geaune l’éclat artistique de son regard. Venez à sa rencontre pour découvrir son dernier ouvrage Bœufs gras de Bazas, une passion gasconne et partager sa transmission d’un savoir-faire de l’image chargé d’émotion.

Public Adulte Réservation conseillée. .

Médiathèque Chalosse Tursan 1 Route de la Chalosse Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 50 01 mediatheque@chalossetursan.fr

English :

Cyrille Vidal brings the artistic brilliance of his eye to the Geaune media library. Come and meet him to discover his latest book, B?ufs gras de Bazas, une passion gasconne , and share in the transmission of his image-making skills, which are full of meaning

Adult public Booking recommended.

