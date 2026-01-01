Nuits de la lecture 2026 Rencontre avec Cyrille Vidal Médiathèque Chalosse Tursan Geaune
Nuits de la lecture 2026 Rencontre avec Cyrille Vidal Médiathèque Chalosse Tursan Geaune jeudi 22 janvier 2026.
Nuits de la lecture 2026 Rencontre avec Cyrille Vidal
Médiathèque Chalosse Tursan 1 Route de la Chalosse Geaune Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Cyrille Vidal vient déposer dans la médiathèque de Geaune l’éclat artistique de son regard. Venez à sa rencontre pour découvrir son dernier ouvrage Bœufs gras de Bazas, une passion gasconne et partager sa transmission d’un savoir-faire de l’image chargé d’
Public Adulte Réservation conseillée.
Cyrille Vidal vient déposer dans la médiathèque de Geaune l’éclat artistique de son regard. Venez à sa rencontre pour découvrir son dernier ouvrage Bœufs gras de Bazas, une passion gasconne et partager sa transmission d’un savoir-faire de l’image chargé d’émotion.
Public Adulte Réservation conseillée. .
Médiathèque Chalosse Tursan 1 Route de la Chalosse Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 50 01 mediatheque@chalossetursan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cyrille Vidal brings the artistic brilliance of his eye to the Geaune media library. Come and meet him to discover his latest book, B?ufs gras de Bazas, une passion gasconne , and share in the transmission of his image-making skills, which are full of meaning
Adult public Booking recommended.
L’événement Nuits de la lecture 2026 Rencontre avec Cyrille Vidal Geaune a été mis à jour le 2025-12-30 par Landes Chalosse