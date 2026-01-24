Nuits de la lecture 2026 Semaine des héros Jaligny-sur-Besbre
Les Pieds dans l’eau Exposition René Fallet Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Jeux de société guidé en médiathèque sur les horaires d’ouvertures de la médiathèques.
Les Pieds dans l’eau Exposition René Fallet Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 68 79
English :
Guided board games in the media library during opening hours.
