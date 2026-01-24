Nuits de la lecture 2026 Slips et chaussettes Salle des associations Boucé
Nuits de la lecture 2026 Slips et chaussettes Salle des associations Boucé vendredi 6 février 2026.
Nuits de la lecture 2026 Slips et chaussettes
Salle des associations Mairie de Boucé Boucé Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Contes en pyjama
Enfants jusqu’à 10 ans.
Salle des associations Mairie de Boucé Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 14 01
English :
Tales in pyjamas
Children up to 10 years.
