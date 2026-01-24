Nuits de la lecture 2026 Slips et chaussettes Salle des associations Boucé

Nuits de la lecture 2026 Slips et chaussettes

Salle des associations Mairie de Boucé Boucé Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Contes en pyjama

Enfants jusqu’à 10 ans.

Salle des associations Mairie de Boucé Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 14 01

English :

Tales in pyjamas

Children up to 10 years.

