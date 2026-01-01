Nuits de la lecture 2026 Soirée Jeux Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Nuits de la lecture 2026 Soirée Jeux

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre de l’évènement national Les nuits de la lecture initié par le Centre National du Livre, la médiathèque de Chamonix a le plaisir de vous convier à une soirée placée sous le signe du jeu et du partage.

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

As part of the national event Les nuits de la lecture (Reading Nights) initiated by the Centre National du Livre, the Chamonix media library is pleased to invite you to an evening of games and sharing.

