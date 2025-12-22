Nuits de la lecture 2026 Soirée jeux Hantise, Médiathèque Riec-sur-Bélon
mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la lecture 2026 Soirée jeux Hantise
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2026-01-21 00:00:00
fin : 2026-01-21 00:00:00
2026-01-21
Le soir à la médiathèque, les livres se taisent… et les esprits se réveillent. Oserez-vous ouvrir la boîte du jeu Hantise ?
Chaque aventurier incarnera un médium invité à participer à une cérémonie mystérieuse pour apaiser des présences maléfiques qui errent dans les lieux. Vous devrez collaborer pour lever les sortilèges qui hantent la médiathèque.
Ados à partir de 14 ans Adultes
Gratuit, sur inscription 02 98 06 50 30 mem-accueil@riecsurbelon.bzh .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
English : Nuits de la lecture 2026 Soirée jeux Hantise
