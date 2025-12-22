Nuits de la lecture 2026 Soirée jeux Hantise, Médiathèque Riec-sur-Bélon

Nuits de la lecture 2026 Soirée jeux Hantise

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 00:00:00

fin : 2026-01-21 00:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Le soir à la médiathèque, les livres se taisent… et les esprits se réveillent. Oserez-vous ouvrir la boîte du jeu Hantise ?

Chaque aventurier incarnera un médium invité à participer à une cérémonie mystérieuse pour apaiser des présences maléfiques qui errent dans les lieux. Vous devrez collaborer pour lever les sortilèges qui hantent la médiathèque.

Ados à partir de 14 ans Adultes

Gratuit, sur inscription 02 98 06 50 30 mem-accueil@riecsurbelon.bzh .

+33 2 98 06 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

