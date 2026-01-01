Nuits de la Lecture 2026 Soirée pyjama médiathèque Sainte-Menehould
médiathèque Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 18:45:00
2026-01-24
Tout public
Les Nuits de la Lecture reviennent à la médiathèque de Sainte-Ménehould, sur le thème Villes et campagnes . Cristina propose une soirée contée en pyjama, viens partager un moment convivial avec ta famille et tes copains. Tu peux venir avec ton doudou et ta lampe-torche. .
médiathèque Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
