NUITS DE LA LECTURE 2026 – Villes et campagnes Bibliothèque Valeyre Paris
Ces soirées exploreront le traitement de la farce dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, révélant les tensions et les jeux de pouvoir entre les mondes de la ville et ceux des marges, entre les élites et les saltimbanques, entre la pierre et la chair.
À travers une mise en voix ludique et engagée, les jeunes comédiens donneront vie aux figures grotesques, aux scènes carnavalesques et aux contrastes sociaux qui traversent le roman. La ville médiévale devient alors théâtre de toutes les contradictions, où la campagne n’est jamais loin, dans les corps, les langages et les imaginaires. Une invitation à redécouvrir Hugo sous un jour inattendu, entre rire et critique, entre ville et campagne, entre farce et tragédie.
Avec la participation des élèves de théâtre de la classe d’Elsa Saladin Benattar.
|Date et heure
|Lieux
|Le jeudi 22 janvier 2026 à 19h
|Bibliothèque Drouot (75009)
|Le vendredi 23 janvier 2026 à 19h
|Maison de Victor Hugo (75004)
|Le samedi 24 janvier 2026 à 18h
|Bibliothèque Valeyre
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, les bibliothèques Drouot et Valeyre, et la Maison Victor Hugo s’associent pour vous convier à une série de soirées lecture placées sous le signe du théâtre, de la littérature et de la satire.
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h00 à 19h00
Le vendredi 23 janvier 2026
de 19h00 à 20h00
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33144538686
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Valeyre et trouvez le meilleur itinéraire