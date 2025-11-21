Nuits de la lecture 2026 : Villes et campagnes, lectures Médiathèque Marguerite Duras Paris

Si vous voulez savoir si vous êtes plutôt ville ou campagne et que les tests psychologiques des magazines ont échoué à vous apporter la réponse, les bibliothécaires de Marguerite Duras ont la solution et vous liront sur ce thème des textes choisis par leurs soins. Venez découvrir ce que vous aimez le mieux entre les champs et les jardins publics, le coin du feu et la vie trépidante, la voisine envahissante et le grand anonymat. Deux séances :

jeune public (17h30-18h15)

adultes (18h30-19h)

La soirée se terminera par un quiz, qui vous permettra de gagner des chèques-lire !

A l’occasion des Nuits de la Lecture, les bibliothécaires vous invitent à une lecture de textes sur la thématique 2026 des Nuits de la lecture, villes et campagnes

Le samedi 24 janvier 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras