Nuits de la lecture à Chéry-les-Pouilly

Rue de Crécy Chéry-lès-Pouilly Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Portes ouvertes et escape-game la baguette magique seront au menu de cette journée qui se clôturera par un quizz sur le cinéma (plusieurs types de jeux en famille, en équipe ou non), accompagné d’un partage de soupes préparées par les bénévoles de la bibliothèque.

RV à la bibliothèque à partir de 10h ! (accès gratuit sur inscription au 06 63 15 46 65 ou via livremonami@yahoo.fr durée ~ 6h30)

Rue de Crécy Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 63 15 46 65 livremonami@yahoo.fr

English :

Open house and escape-game la baguette magique will be on the menu for the day, which will close with a cinema quiz (several types of games for the whole family, in teams or not), accompanied by a sharing of soups prepared by library volunteers.

See you at the library from 10am! (free access on registration at 06 63 15 46 65 or via livremonami@yahoo.fr duration: ~ 6h30)

L’événement Nuits de la lecture à Chéry-les-Pouilly Chéry-lès-Pouilly a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Pays de Laon