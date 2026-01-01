Nuits de la lecture à la bibliothèque d’Auzouville-sur-Ry Bibliothèque d’Auzouville-sur-Ry Auzouville-sur-Ry

Nuits de la lecture à la bibliothèque d’Auzouville-sur-Ry

Bibliothèque d’Auzouville-sur-Ry 84 Chemin de la Côté Auzouville-sur-Ry Seine-Maritime

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 18:30:00

2026-01-25

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

Ce 25 janvier, venez à la bibliothèque d’Auzouville-Sur-Ry pour une lecture de textes sur le thème Villes et campagnes mêlant adultes et enfants, notamment ceux ayant participé aux Petits champions de la lecture dans certaines écoles du réseau (nous sommes un réseau de bibliothèques municipales sur plusieurs communes). .

