Nuits de la lecture à la Gageothèque Gages Montrozier

Nuits de la lecture à la Gageothèque

Gages 590 rue des écoles Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Pour les 10e Nuits de la lecture , ce seront les villes et les campagnes qui seront à l’honneur…

La Gageothèque aura le plaisir d’accueillir Jean-Sylvain Savignoni pour nous conter Rodez, ville à la campagne.

Tous les chemins vont vers la ville.

Du fond des brumes,

Là-bas, avec tous ses étages

Et ses grands escaliers et leurs voyages

Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,

Comme d’un rêve, elle s’exhume. (Emile Verhaeren, extrait du poème La ville )

Jean-Sylvain Savignoni nous lira des extraits de son dernier livre ( Nouvelles chroniques ruthénoises ), riche d’histoires du vieux Rodez. Avec son verbe, ce seront les années soixante qui ressusciteront, mais pas que… Emma Calvé, Louis Mandrin et j’en passe seront aussi de la partie. Éliane Bou-Fontaine lui donnera la réplique pour un moment promis aux souvenirs… La participation y est gratuite, et une séance de dédicace lui succédera. .

Gages 590 rue des écoles Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 10th Nuits de la lecture , the spotlight will be on towns and countryside…

The Gageothèque is delighted to welcome Jean-Sylvain Savignoni to tell us about Rodez, ville à la campagne.

L’événement Nuits de la lecture à la Gageothèque Montrozier a été mis à jour le 2026-01-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)