Nuits de la lecture à la médiathèque du Grand Cahors Cahors

Nuits de la lecture à la médiathèque du Grand Cahors

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026 autour du thème Villes et campagnes .

185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07 mediatheque@grandcahors.fr

English :

The 10th Nuits de la lecture, organized for the fifth year by the Centre national du livre at the suggestion of the French Ministry of Culture, will be held from January 21 to 25, 2026 on the theme of Cities and Countryside .

German :

Die 10. Lesenächte, die im fünften Jahr vom Centre national du livre auf Vorschlag des Kulturministeriums organisiert werden, finden vom 21. bis 25. Januar 2026 unter dem Motto Städte und Landschaften statt.

Italiano :

La decima edizione delle Nuits de la lecture, organizzata per il quinto anno dal Centre national du livre su proposta del Ministero della Cultura, si terrà dal 21 al 25 gennaio 2026 sul tema Città e campagna .

Espanol :

La 10ª edición de las Nuits de la lecture, organizada por quinto año por el Centre national du livre a propuesta del Ministerio de Cultura, se celebrará del 21 al 25 de enero de 2026 sobre el tema Ciudad y campo .

