Nuits de la lecture à Laon, Laon

Nuits de la lecture à Laon

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

À l’occasion des 10e Nuits de la lecture cette année placées sous le signe de Villes et campagnes de nombreuses animations seront organisées dans divers lieux de Laon et du Laonnois, le tout pour célébrer le bonheur de la lecture ! Alors contactez vos bibliothèques, médiathèques, centre des archives locales, il y en aura bien une tout près de chez vous !

Et plus précisément ce samedi à Laon, participez à un atelier créatif, un spectacle et à un jeu de loup-garou géant ! (à partir de 6 ans)

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 74

English :

For the 10th Nuits de la lecture (Reading Nights) this year under the banner of Towns and Countryside a wide range of events will be taking place in various locations in Laon and the Laonnois region, all to celebrate the joys of reading! So get in touch with your local library, media library or archive center there’s sure to be one near you!

And more specifically, this Saturday in Laon, take part in a creative workshop, a show and a giant werewolf game! (from 6 years)

