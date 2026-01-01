Nuits de la lecture à l’Hôtel de Sade Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence

Nuits de la lecture à l’Hôtel de Sade

Du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026 à partir de 17h. Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

L’Hôtel de Sade vous propose 2 grands évènements une lecture rencontre avec Jacques Ravenne et une lecture théâtralisée d’Isabelle Mentré !Familles

À partir de 17h, le samedi 24 et le dimanche 25 janvier, l’Hôtel de Sade vous ouvre ces portes pour les Nuits de la lecture.



Dans le cadre de la 10ᵉ édition des Nuits de la lecture, grand rendez-vous culturel national dédié au plaisir de lire et à la littérature autour du thème Villes et campagnes, l’Hôtel de Sade propose deux rendez-vous littéraires gratuits et ouverts à tous.



– Samedi 24 janvier à 17h, venez assister à une lecture-rencontre avec l’auteur Jacques Ravenne, écrivain de romans policiers et spécialiste de l’histoire littéraire, pour une immersion passionnante autour de ses œuvres et d’échanges enrichissants avec le public.

– Dimanche 25 janvier à 17h, participez à une lecture théâtralisée par Isabelle Mentré, qui met en scène avec finesse des extraits choisis de Maupassant et Proust, explorant les liens entre littérature et société, des salons mondains du XIXᵉ siècle à la modernité de la lecture.



Ces animations s’adressent à tous les amoureux des mots et de la lecture, dans un lieu historique emblématique du patrimoine provençal, pour une célébration conviviale, artistique et culturelle de la lecture sous toutes ses formes. .

Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 rue du Parage Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 64 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Hôtel de Sade presents two major events: a reading and discussion with Jacques Ravenne and a dramatised reading by Isabelle Mentré!

L’événement Nuits de la lecture à l’Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles