Nuits de la lecture à Montendre Château de Montendre Montendre

Nuits de la lecture à Montendre

Château de Montendre Centre ville Montendre Charente-Maritime

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

L’équipe de lettre et les élèves du collège Samuel Dumenieu sont heureux de vous inviter à un moment convivial autour de la lecture.

Château de Montendre Centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

English : Reading Nights in Montendre

The literature team and students of Samuel Dumenieu College are pleased to invite you to a friendly gathering around reading.

