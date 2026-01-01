Nuits de la lecture à Montlieu la garde

26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

10h 12h La matinée des plus jeunes

Lecture du conte Le lion aux yeux d’or

Découverte de l’artiste Rosa Bonheur

15h 17h L’après-midi tout public

Des mots à l’image

Lectures au musée numérique

.

26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 98 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10 a.m. 12 p.m. The morning for youngsters

Reading of The Lion with Golden Eyes

Discovery of the artist Rosa Bonheur

3pm 5pm Afternoon for all

From words to images

Readings in the digital museum

L’événement Nuits de la lecture à Montlieu la garde Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-14 par Offices de Tourisme de Jonzac