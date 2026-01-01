Nuits de la lecture à Montlieu la garde Montlieu-la-Garde
Nuits de la lecture à Montlieu la garde Montlieu-la-Garde samedi 24 janvier 2026.
26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
10h 12h La matinée des plus jeunes
Lecture du conte Le lion aux yeux d’or
Découverte de l’artiste Rosa Bonheur
15h 17h L’après-midi tout public
Des mots à l’image
Lectures au musée numérique
26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 98 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
English :
10 a.m. 12 p.m. The morning for youngsters
Reading of The Lion with Golden Eyes
Discovery of the artist Rosa Bonheur
3pm 5pm Afternoon for all
From words to images
Readings in the digital museum
