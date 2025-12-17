Nuits de la lecture à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Nuits de la lecture à Montoire-sur-le Loir

Vendredi 2026-01-23 18:30:00

Du 21 au 25 janvier 2026, les 10ᵉ Nuits de la lecture inviteront le public à célébrer le plaisir de lire autour du thème Villes et campagnes , à travers des milliers d’événements en France.

Nuits de la lecture à Montoire-sur-le Loir. Programme de la soirée 18h30 lecture musicale jeunesse Rats des ville et chats des champs , 19h30 apéro quiz, 20h30 lecture à voix haute et velouté musical aux saveurs d’hiver. Venez écouter une lecture tout en vous réchauffant avec une bonne soupe. N’oubliez pas d’apporter votre bol. Réservation à l’accueil de la médiathèque. Animation en partenariat avec l’école de musique de territoire vendômois. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

