Nuits de la lecture à Saint-Rémy-de-Provence Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Nuits de la lecture à Saint-Rémy-de-Provence

Du mercredi 21 au dimanche 25 janvier 2026. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-25

Les Nuits de la lecture sont un temps fort national dédié au plaisir de lire et à la promotion du livre, organisées chaque année depuis 2017 par le Centre national du livre sur proposition du Ministère de la Culture.Familles

Durant plusieurs jours et nuits, des milliers d’événements lectures publiques, rencontres avec des auteurs, ateliers d’écriture, animations littéraires et numériques sont proposés gratuitement partout en France et à l’étranger.



Programme en cours à Saint-Rémy-de-Provence



Les Nuits de la lecture invitent petits et grands à partager le plaisir de lire lors d’un événement national convivial et gratuit. Pendant plusieurs jours, bibliothèques et lieux culturels proposent des animations accessibles à tous lectures à voix haute, contes pour enfants, rencontres, ateliers créatifs ou moments de lecture insolites. Une belle occasion de vivre la culture autrement, en famille ou entre amis, et de découvrir la lecture comme un moment de partage et de découverte. .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

Les Nuits de la lecture (Nights of Reading) is a national event dedicated to the pleasure of reading and the promotion of books, organised annually since 2017 by the National Book Centre at the suggestion of the Ministry of Culture.

L’événement Nuits de la lecture à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles