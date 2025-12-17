Nuits de la lecture à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

Nuits de la lecture à Savigny-sur-Braye

Du 21 au 25 janvier 2026, les 10ᵉ Nuits de la lecture inviteront le public à célébrer le plaisir de lire autour du thème Villes et campagnes , à travers des milliers d’événements en France.

Nuits de la lecture à Savigny-sur-Braye. Programme de la soirée finale des petits champions de la lecture avec les élèves de CM2 de l’école de Savigny. Le jury élira le meilleur extrait de livre, lecture d’albums sur le thème Villes et campagnes et quiz littéraire tout public. .

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr

