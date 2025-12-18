Nuits de la lecture à Selommes

17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Du 21 au 25 janvier 2026, les 10ᵉ Nuits de la lecture inviteront le public à célébrer le plaisir de lire autour du thème Villes et campagnes , à travers des milliers d’événements en France.

Nuits de la lecture à Selommes. Programme de la soirée 17h à 19h quiz, lectures partagées, 19h contes de campagne par Brigitte Cadorel il était une fois une forêt, un château, le diable, des champs, la Loire… .

17 bis rue Bout de Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34 mediatheque.selommes@catv41.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 9th Nuits de la lecture, from January 23 to 26, 2025, will celebrate heritage through physical and digital events. The theme explores intimate and collective literature, as well as cultural transmission.

L’événement Nuits de la lecture à Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-12-18 par OT de Vendome Territoires Vendomois