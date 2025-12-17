Nuits de la lecture à Vendôme

Médiathèque Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Du 21 au 25 janvier 2026, les 10ᵉ Nuits de la lecture inviteront le public à célébrer le plaisir de lire autour du thème Villes et campagnes , à travers des milliers d’événements en France.

Nuits de la lecture à Vendôme. Programme de la soirée 17h lecture d’histoires et atelier créatif. Public jeunesse. 18h jeux de société, jeux vidéo, jeux en réalité virtuelle (PSVR), quiz tout public.

19h rencontre-atelier avec Éric Zeziola et verre de l’amitié. 20h projection d’un film tout public Réservé aux adhérents. .

Médiathèque Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 43 66 bibliotheque@catv41.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From January 21 to 25, 2026, the 10? Nuits de la lecture will invite the public to celebrate the pleasure of reading around the theme of Towns and Countryside , through thousands of events across France.

L’événement Nuits de la lecture à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois