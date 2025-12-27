Nuits de la lecture Agir pour la planète, une affaire d’adulte ? avec Céka Librairie L’Encre Marine Eu

Nuits de la lecture Agir pour la planète, une affaire d’adulte ? avec Céka

Librairie L’Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21 19:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Gratuit

Autour de sa BD Sauvons notre arbre (Faton, 2025), Céka évoquera la manière dont la création peut éveiller les consciences. En suivant des adolescents décidés à sauver un orme centenaire, il montre que la fiction peut inspirer le réel et rappeler que la nouvelle génération a, elle aussi, un rôle à jouer par ses idées, ses engagements et les nouveaux outils à sa disposition. Dans le cadre de Lire en Hiver en partenariat avec Normandie Livre et Lecture.

Durée 1h | Tout public | Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Librairie L’Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

