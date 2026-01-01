Nuits de la lecture Allonnes

Nuits de la lecture

Deux rendez-vous sont au programme de cette 10e édition.

10h30 Béb’écoute (0 à 3 ans). Lecture musicales avec la Cigale Cie.

16h Cochons des villes et loups des champs (à partir de 6 ans sur inscription). Lecture théâtralisée avec la Pérenne compagnie. Gratuit. .

Two events are on the program for this 10th edition.

