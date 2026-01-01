Nuits de la lecture Allonnes
Nuits de la lecture Allonnes samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture
57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
Deux rendez-vous sont au programme de cette 10e édition.
10h30 Béb’écoute (0 à 3 ans). Lecture musicales avec la Cigale Cie.
16h Cochons des villes et loups des champs (à partir de 6 ans sur inscription). Lecture théâtralisée avec la Pérenne compagnie. Gratuit. .
57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 40 80 52 07
Two events are on the program for this 10th edition.
