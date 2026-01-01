Nuits de la lecture | Archil-lectures Margny-lès-Compiègne

Nuits de la lecture | Archil-lectures

70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les archives se racontent ! Des textes rares issus des fonds conservés par les Archives de Compiègne et son Agglomération dévoilent l’histoire des Margnotins.

Évènement organisé dans le cadre des Nuits de la lecture et de la Nuit des conservatoires, avec les élèves et les professeurs de l’Atelier Musical.

70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 55 mediatheque@margnylescompiegne.fr

English :

The archives tell their story! Rare texts from the collections of the Archives de Compiègne et son Agglomération reveal the history of the Margnotins.

Event organized as part of the Nuits de la lecture and the Nuit des conservatoires, with students and teachers from the Atelier Musical.

