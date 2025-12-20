Nuits de la lecture Atelier créatif Centre Social Eclats Villeréal

Nuits de la lecture Atelier créatif

Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal Lot-et-Garonne

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, sur le thème Villes et campagnes , l’atelier de Land art du centre social Eclats, vous propose un moment de création suivi, si le temps le permet d’une balade.

Vous pouvez amener un objet ou utiliser ceux disponibles sur place.

Centre Social Eclats 7 Côte Saint-Michel Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine reseautheque@ccbastides47.com

English : Nuits de la lecture Atelier créatif

For this new edition of the Nuits de la lecture, on the theme of Towns and Countryside , the Land art workshop of the Eclats social center, offers you a moment of creation followed, weather permitting, by a stroll.

You can bring an object or use those available on site.

