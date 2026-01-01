Nuits de la lecture > Atelier d’écriture Médiathèque Avranches
Nuits de la lecture > Atelier d’écriture
Médiathèque 11 place Saint Gervais Avranches Manche
Tarif : Gratuit
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 15:30:00
Réalisation d’écrits sur la thématique des villes et campagnes.
Gratuit. Sur inscription. Public ados adultes. .
Médiathèque 11 place Saint Gervais Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 18 bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr
