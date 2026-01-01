Nuits de la lecture > Atelier d’écriture Médiathèque Avranches

Nuits de la lecture > Atelier d’écriture

Médiathèque 11 place Saint Gervais Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 15:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Réalisation d’écrits sur la thématique des villes et campagnes.

Gratuit. Sur inscription. Public ados adultes. .

Médiathèque 11 place Saint Gervais Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 18 bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de la lecture > Atelier d’écriture Avranches a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts