Nuits de la lecture Atelier d’écriture Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Nuits de la lecture Atelier d'écriture

Nuits de la lecture Atelier d’écriture Place de l’Hôtel de Ville Mauléon samedi 24 janvier 2026.

Nuits de la lecture Atelier d’écriture

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Venez jouer avec les mots autour de la nuit dans les villes et campagnes sous le regard et la bienveillance de Blandine Pluchet.
Ados-adultes, sur réservation.   .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14  mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture Atelier d’écriture

L’événement Nuits de la lecture Atelier d’écriture Mauléon a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Bocage Bressuirais