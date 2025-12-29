Nuits de la lecture Atelier d’écriture Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Venez jouer avec les mots autour de la nuit dans les villes et campagnes sous le regard et la bienveillance de Blandine Pluchet.
Ados-adultes, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
