Nuits de la lecture Atelier Fanzines Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie samedi 24 janvier 2026.
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Membre de la Maison des Pau(s)tiches à Pau, Blême Mafana est un drag créature qui embrasse le chaos. Son drag a la saveur des bleus aux genoux et des gribouillages au stylo sur un coin de table à 2h du matin. Adepte de culture punk et de DIY, il vous accompagnera dans la réalisation de petites créations artisanales sur le thème Queers des villes, queers des champs .
Public adulte et ado à partir de 13 ans Durée 2h. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr
