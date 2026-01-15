Nuits de la lecture Atelier Fanzines Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Nuits de la lecture Atelier Fanzines

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Membre de la Maison des Pau(s)tiches à Pau, Blême Mafana est un drag créature qui embrasse le chaos. Son drag a la saveur des bleus aux genoux et des gribouillages au stylo sur un coin de table à 2h du matin. Adepte de culture punk et de DIY, il vous accompagnera dans la réalisation de petites créations artisanales sur le thème Queers des villes, queers des champs .

Public adulte et ado à partir de 13 ans Durée 2h. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

