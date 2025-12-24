Nuits de la lecture atelier Leporello, Locminé
Nuits de la lecture atelier Leporello, Locminé samedi 17 janvier 2026.
Nuits de la lecture atelier Leporello
Mediathèque Locminé Morbihan
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
14h-17h. Le Leporello est un livre qui se déplie tel un accordéon grâce à une technique de pliage et de collage des pages. Cet atelier vous apprendra à créer un Laporello sur la thématique Villes et campagnes. Sur inscription, à partir de 8 ans. .
Mediathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
