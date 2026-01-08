Nuits de la Lecture Atelier ludique de lecture à haute voix Médiathèque Parthenay Parthenay
Nuits de la Lecture Atelier ludique de lecture à haute voix Médiathèque Parthenay Parthenay vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la Lecture Atelier ludique de lecture à haute voix
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Envie de partager des moments de lectures à voix haute ? Cet atelier est fait pour vous ! En toute simplicité et sans enjeux de résultats, venez vous amuser avec les mots, les extraits de textes.
Public adulte .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la Lecture Atelier ludique de lecture à haute voix
L’événement Nuits de la Lecture Atelier ludique de lecture à haute voix Parthenay a été mis à jour le 2026-01-06 par CC Parthenay Gâtine