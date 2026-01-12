Nuits de la lecture Atelier peinture et lecture dès 6 ans Castaignos-Souslens

Nuits de la lecture Atelier peinture et lecture dès 6 ans

médiathèque Castaignos-Souslens Landes

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, nous vous donnons rendez-vous dans la médiathèque de Castaignos-Souslens pour une après-midi COLORE TA VILLE avec un atelier peinture, accompagné de lectures sur ce même thème.

A vous d’imaginer votre ville colorée !

Le réseau des Médiathèques des Luys participent aux Nuits de la Lecture, qui ont pour thème, cette année, Villes et Campagnes .

médiathèque Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Nuits de la lecture Atelier peinture et lecture dès 6 ans

As part of the Nuits de la Lecture (Reading Nights), we invite you to Castaignos-Souslens media library for an afternoon of COLOR YOUR CITY, with a painting workshop and readings on the same theme.

It’s up to you to imagine your own colorful city!

