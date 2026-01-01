Nuits de la lecture Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne Juvigny-le-Tertre Juvigny les Vallées

Nuits de la lecture Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne

Juvigny-le-Tertre 1 route de Mortain Juvigny les Vallées Manche

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne .

A 18h, pour les parents et enfants de 3 à 6 ans.

Un moment de détente et de rire avec son enfant avec Pauline Boittin, professeure de yoga du rire.

A 19h, pour les adultes.

Découverte d’une pratique du yoga qui allie détente et lâcher-prise avec Pauline

Boittin, professeure de yoga du rire. .

Juvigny-le-Tertre 1 route de Mortain Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 2 33 91 85 45 mediatheque.lerelais@msm-normandie.fr

