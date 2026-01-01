Nuits de la lecture Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne Juvigny-le-Tertre Juvigny les Vallées
Nuits de la lecture Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne Juvigny-le-Tertre Juvigny les Vallées vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne
Juvigny-le-Tertre 1 route de Mortain Juvigny les Vallées Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne .
A 18h, pour les parents et enfants de 3 à 6 ans.
Un moment de détente et de rire avec son enfant avec Pauline Boittin, professeure de yoga du rire.
A 19h, pour les adultes.
Découverte d’une pratique du yoga qui allie détente et lâcher-prise avec Pauline
Boittin, professeure de yoga du rire. .
Juvigny-le-Tertre 1 route de Mortain Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 2 33 91 85 45 mediatheque.lerelais@msm-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne
L’événement Nuits de la lecture Atelier yoga du rire Le rire, une passerelle entre ville et campagne Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts