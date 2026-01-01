Nuits de la lecture Ateliers du jour Cantine de L’Ecole Chadenac

Nuits de la lecture Ateliers du jour

Cantine de L’Ecole 17800 Chadenac Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

A l’occasion des Nuits de la lecture, nous organisons des ateliers du jour. Dictée (récompenses à la clé), initiation aux danses traditionnelles, quizz sur le thème Villes et Campagnes et on finit par un goûter partagé. Casques de réalité virtuelle.

Cantine de L’Ecole 17800 Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 51 10

English :

On the occasion of the Reading Nights, we organize daily workshops. Dictation (with prizes), an introduction to traditional dances, a quiz on the theme of Towns and Countryside and a shared snack. Virtual reality helmets.

