Nuits de la lecture Ateliers et ouverture nocturne Place Jean Louis Labbe Broons

Nuits de la lecture Ateliers et ouverture nocturne

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

L’Hirondelle by night !

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque vous accueille jusqu’à la tombée de la nuit, avec un programme entre ombre et lumière

Atelier fabrication de lampions durant toute l’après-midi (sans inscription, à partir de 8 ans)

De 14h à 16 Atelier fabrication d’un petit théâtre d’ombre (nombre de places limitées, sur inscription, à partir de 8 ans)

18h Lecture d’une histoire en théâtre d’ombre

19h Duo musical .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

