Nuits de la lecture Ateliers et ouverture nocturne Place Jean Louis Labbe Broons
Nuits de la lecture Ateliers et ouverture nocturne Place Jean Louis Labbe Broons samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture Ateliers et ouverture nocturne
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
Date(s) :
2026-01-24
L’Hirondelle by night !
Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque vous accueille jusqu’à la tombée de la nuit, avec un programme entre ombre et lumière
Atelier fabrication de lampions durant toute l’après-midi (sans inscription, à partir de 8 ans)
De 14h à 16 Atelier fabrication d’un petit théâtre d’ombre (nombre de places limitées, sur inscription, à partir de 8 ans)
18h Lecture d’une histoire en théâtre d’ombre
19h Duo musical .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuits de la lecture Ateliers et ouverture nocturne Broons a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme