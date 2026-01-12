Nuits de la Lecture ateliers récréatifs et lectures Castelnau-Chalosse

Nuits de la Lecture ateliers récréatifs et lectures

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, nous vous donnons rendez-vous dans la médiathèque de Castelnau-Chalosse pour une matinée IMMERSION CAMPAGNARDE avec des ateliers créatifs et récréatifs, accompagnés de lectures sur ce même thème.

Collages, gribouillages, bavardages !

Le réseau des Médiathèques des Luys participent aux Nuits de la Lecture, qui ont pour thème, cette année, Villes et Campagnes .

Dans ce cadre, nous vous donnons rendez-vous dans la médiathèque de Castelnau-Chalosse pour une matinée IMMERSION CAMPAGNARDE avec des ateliers créatifs et récréatifs, accompagnés de lectures sur ce même thème.

Collages, gribouillages, bavardages ! .

médiathèque Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Nuits de la Lecture ateliers récréatifs et lectures

As part of the Nuits de la Lecture (Reading Nights), we invite you to Castelnau-Chalosse media library for a morning of CAMPAGNARDE IMMERSION, with creative and recreational workshops, accompanied by readings on the same theme.

Collage, doodle and chat!

